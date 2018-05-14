Теракт в Индонезии: смертники оказались членами одной семьи, среди них – дети

Сегодня, 13:43

В стране случился наиболее крупный теракт за последние 13 лет


В одном из крупнейших городов Индонезии Сурабая произошла крупнейшая волна терактов за последние 13 лет. По меньшей мере 11 человек погибли. Как позже выяснила полиция, взрывы в христианских церквях организовали члены одной семьи. 

Самой младшей смертнице было 9 лет. Также теракты осуществили ее родители, братья и сестры: братья 16 и 18 лет, а также сестра, которой было 12.

"Мы сейчас выясняем, что именно взорвалось – машина или мотоцикл. И подтверждаем наличие пострадавших. Количество жертв и раненых уточняем". – сообщили в полиции.

Напомним, стали известны первые подробности нападения неизвестного мужчины с ножом на прохожих в Париже. Как выяснилось, теракт в центре столицы Франции устроил 20-летний выходец из Чечни.

Ранее на северо-западе Сирии, в провинции Идлиб, произошел теракт, в результате которого погибли 12 человек, еще 25 получили ранения. По словам главы службы гражданской обороны в городе Мустафы Хадж Юсуфа, заминированный автомобиль взорвали у здания больницы и вблизи управления юстиции провинции. Из-за взрыва пострадали близлежащие здания и автомобили.
Индонезия, теракт, взрыв, дети, смертник
Источник:

"Сегодня"

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