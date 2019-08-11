Теракт в Ливии унес жизни трех сотрудников ООН

Гутерреш осудил нападение и подтвердил, что погибшие были сотрудниками ООН

/ Фото: AFP

В ливийском городе Бенгази в автомобиле взорвалась бомба, в результате чего погибли трое сотрудников ООН. Об этом сообщили несколько медицинских источников.

"Двое погибших были охранниками Ливийской миссии Организации Объединенных Наций (МООНПЛ). 10 человек были ранены, среди них были дети", - сообщил пресс-секретарь Ливийской национальной армии Ахмед Мисмари журналистам.

Взрыв произошел напротив торгового центра и банка. На месте происшествия остался сгоревший автомобиль миссии ООН.

Генеральный секретарь США Антонио Гутерреш осудил нападение и подтвердил, что погибшие были сотрудниками ООН.

Реклама

"Генеральный секретарь призывает все стороны соблюдать гуманитарное перемирие во время Ид аль-Адха и вернуться за стол переговоров, чтобы спланировать мирное будущее, которого заслуживает народ Ливии", – заявил официальный представитель США Стефан Дюжаррик.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, по просьбе Франции, должен был собраться в субботу для обсуждения последних событий в Ливии.

Возглавляемая генералом Халифой Хафтаром Ливийская национальная армия еще не вышла за пределы южных пригородов Триполи, где базируется международно признанное правительство.

Во время взрыва Хафтар объявил о прекращении военных действий на 48 часов во время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который начался в субботу.

В пятницу правительство в Триполи заявило, что оно уже приняло предложение ООН о прекращении огня во время праздников.

Однако было неясно, прекратятся ли боевые действия в столице. По данным ООН, во время сражения за Триполи более 105 тыс. человек вынуждены были переместиться в более безопасное место.

Напомним, что недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране.Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама