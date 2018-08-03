Теракт в мечети в Афганистане: погибли 30 человек

Сегодня, 14:27

Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна из группировок

Фото: AFP
Фото: AFP

На востоке Афганистана два террориста-смертника подорвались в мечети во время молитвы. От взрыва погибли не менее 30 человек, пишет Life.ru.

Ещё как минимум 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Инцидент произошел во время традиционной пятничной молитвы.Взрыв в шиитской мечети в городе Гардез, административном центре провинции Пактия, осуществили два террориста-смертника. Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна из группировок. 

Напомним, в субботу, 16 июня, прогремели взрывы во время встречи талибов и афганских вооруженных сил в афганском городе Нангархар.

Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Теракт произошел после того, как президент Афганистана Ашраф Гани объявил о продлении правительством режима прекращения огня с Талибаном.

Среди жертв были мирные граждане, афганские военные и члены Талибана. Кроме объявления о перемирии, они отмечали конец мусульманского священного месяца Рамадан.

Кроме того, 17 июня, в результате другого взрыва близ губернаторского комплекса в провинции Нангархар погибли 10 человек, еще 30 получили ранения
Афганистан, теракт, мечеть, смертник

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