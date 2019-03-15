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Теракт в мечетях Новой Зеландии: появилась новая информация о стрелявших

Сегодня, 12:07

Полиция уточнила, что один из "арестованных" не был связан с расстрелом мусульман в Крайстчерче

Фото: AFP
Теракт в мечетях Новой Зеландии: появилась новая информация о стрелявших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b78/0d1/5c8b780d1e014.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b78/0d1/5c8b780d1e014.jpg Другие страны Полиция уточнила, что один из "арестованных" не был связан с расстрелом мусульман в Крайстчерче

Один из людей, задержанных в связи с расстрелом посетителей двух мечетей в новозеландском городе Крайстчерч, оказался не связан с произошедшим, уточнили в правоохранительных органах страны.

Таким образом, общее количество арестованных – три человека.

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"28-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве, он должен предстать перед окружным судом завтра утром. Еще двое остаются под стражей. Еще один человек был задержан ранее сегодня, однако это не связано с данными событиями", — написали 15 марта в Twitter полиции Новой Зеландии.

Скриншот

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, в связи с инцидентом были задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 20-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.

Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Расстрел мечетей в Новой Зеландии является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

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Тег теракт, мусульмане, стрельба, расстрел, новая зеландия, мечеть

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