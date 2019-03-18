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Теракт в мечетях Новой Зеландии: стрелок отказался от адвоката

Сегодня, 07:38

В результате нападения в Крайстчерче погибли 50 человек, еще 50 – ранены

Теракт в мечетях Новой Зеландии: стрелок отказался от адвоката //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d20/2c5/5c8d202c5e353.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d20/2c5/5c8d202c5e353.png Другие страны В результате нападения в Крайстчерче погибли 50 человек, еще 50 – ранены

В Новой Зеландии Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 50 человек в мечетях города Крайстчерч, отказался от услуг адвоката. Об этом рассказал местным СМИ назначенный судом адвокат стрелка Ричард Питерс, который выступал в качестве его защитника на первом слушании.

"Подзащитный сообщил, что хочет самостоятельно представлять себя в будущем во время судебных заседаний, и мне не показалось, что у него есть какие-то психические или психологические проблемы, за исключением, конечно, крайне правых взглядов, которых он придерживается", - сказал адвокат.

Адвокат отметил, что за время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном, а причиной его отказа стало, скорее всего, желание использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Также мы писали о том, что Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. 

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Тег суд, адвокат, новая зеландия, отказ, стрелок

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Источник:

ТАСС

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