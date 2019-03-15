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Теракт в Новой Зеландии: политик назвал причины бойни

Сегодня, 13:41

Австралийский сенатор возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман

Фрейзер Аннинг. Фото: facebook.com/senatorfraseranning
Фрейзер Аннинг. Фото: facebook.com/senatorfraseranning.
Теракт в Новой Зеландии: политик назвал причины бойни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b8f/29e/5c8b8f29e8fff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b8f/29e/5c8b8f29e8fff.jpg Другие страны Австралийский сенатор возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман

Причиной теракта в новозеландском городе Крайстчерч стала иммиграционная программа правительства страны, считает заявил член австралийского Сената от штата Квинсленд Фрейзер Аннинг 15 марта.

Осудив действия террористов, политик заявил, выступает против насилия, но заявил, что мусульмане Новой Зеландии и сами в некоторой мере ответственны за произошедшее из-за терактов, которые их единоверцы совершают в других странах.

"Настоящая причина сегодняшнего кровопролития на улицах Новой Зеландии – иммиграционная программа, позволившая исламским фанатикам мигрировать в Новую Зеландию", – сказал Аннинг.

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"Любопытно, сколько левых поднимут шум после следующего теракта мусульман? Скорее всего, они встретят его молчанием и словами об "атаках волков-одиночек, психических заболеваниях и отсутствии связи с исламом"", – написал политик в своем Twitter после атаки.

Глава австралийского правительства Скотт Моррисон уже осудил его, назвав слова сенатора отвратительными, и заверив, что ни в Новой Зеландии, ни в Австралии нет места праворадикальным экстремистским взглядам.

"Новая Зеландия, как и Австралия, является домом для людей всех вероисповеданий, культур и традиций. Ненависти и нетерпимости нет места в наших странах", – подчеркнул премьер-министр.

Вдобавок к этому, Моррисон призвал Аннинга покинуть австралийский парламент.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Кроме того, мы писали, что в связи с инцидентом были задержаны трое человек. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 28-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.

Расстрел мечетей в Новой Зеландии является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

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Тег Австралия, теракт, мусульмане, расстрел, новая зеландия, мечеть

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