Теракт в Новой Зеландии: жители добровольно сдали более 10 тысяч единиц оружия

/ Фото: AFP

Более 10 тысяч единиц огнестрельного оружия сдали жители Новой Зеландии в ходе правительственной программы по выкупу оружия, попавшего под запрет после терактов 15 марта в Крайстчерче. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По ее данным, за первый месяц реализации программы новозеландская полиция провела более 90 публичных мероприятий по сбору полуавтоматического оружия, штурмовых винтовок и боеприпасов к ним. За это время более 7 тыс. владельцев сдали 10,2 тысяч единиц оружия, получив компенсацию, размер которой зависел от вида и состояния оружия. Также сообщается, что еще более 1,2 тысяч человек передали полиции оружие, приобретенное незаконно. Согласно условиям программы, в этом случае компенсация его стоимости не выплачивается владельцу, однако он освобождается от ответственности за незаконное хранение запрещенного оружия.

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После теракта в мечетях Крайстчерча, с 12 апреля текущего года, в Новой Зеландии было запрещено владение полуавтоматическим оружием, штурмовыми винтовками, а также деталями и боеприпасами к ним. За нарушение данного запрета предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. Правительственная кампания по выкупу попавшего под запрет оружия стартовала 12 июля и продлится до 20 декабря текущего года. На ее реализацию власти намерены потратить порядка 200 млн новозеландских долларов (129,9 млн долларов США).

Как мы уже писали, после дневной молитвы 15 марта, вооружившись огнестрельным оружием, Брентон Таррант ворвался в мечети Аль-Нур и Линвуд, где в тот момент находились сотни людей, и открыл стрельбу. В результате случившегося погиб 51 человек, еще 49 были ранены.

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