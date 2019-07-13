Теракт в Сомали: число погибших увеличилось вдвое, фото

Во время теракта в гостинице проходила встреча местных политиков











По меньшей мере 26 человек погибли, еще около 60 получили ранения в результате теракта в гостинице в городе Кисмайо на юге Сомали. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, террорист-смертник на автомобиле въехал в местную гостиницу "Медина", после чего в здание ворвались вооруженные боевики и начали стрельбу.

В это время в гостинице проходила встреча политиков. Они обсуждали местные выборы, которые должны пройти в августе.

В результате нападения, по словам президента автономного региона Джубаленд Ахмеда Мохаммеда, погибли по меньшей мере 26 человек, среди которых граждане Кении, Танзании, США, Великобритании, еще 56 человек получили ранения. Среди погибших был один из кандидатов в президенты региона, а также несколько журналистов.

Сообщают, нападавших было четверо: один был за рулем автомобиля со взрывчаткой – он погиб, двоих нападавших убили правоохранители, еще одного задержали живым.

Напомним, недавно в городе Газни, который находится на востоке Афганистана, произошел мощный взрыв, в результате которого по меньшей мере 12 человек погибли, еще 43 были ранены.

Кроме того, в Кении недалеко от границы с Сомали полицейский автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве. Погибли как минимум 12 полицейских из 13, находившихся в машине.

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