Теракт в Тунисе: на взрывчатке подорвался смертник

В результате взрыва пострадали четверо полицейских

В столице Туниса подорвался еще один террорист-смертникь. В результате последнего взрыва пострадали четверо полицейских. Об этом сообщает TAP со ссылкой на МВД страны.

"Второй человек подорвал себя (в столице Туниса – ред.) возле заднего входа в юридический департамент полиции", – говорится в сообщении.

По данным МВД, в результате взрыва пострадали четверо полицейских. Они были направлены в местную больницу.

Ранее TAP сообщило, что в результате подрыва смертника возле полицейского автомобиля в центре столицы Туниса пострадали двое полицейских и трое гражданских.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев об опасности во время поездок в Тунис, призвав учитывать существующие в этой стране риски, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы.

В связи с участившимися актами терроризма, в ноябре власти Туниса продлили на месяц режим чрезвычайного положения в стране.

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