Теракты на Шри-Ланке: главу полиции и бывшего секретаря Минобороны арестовали

Представителей полиции и Минобороны обвиняют в преступной халатности

Фото: AFP

Полиция Шри-Ланки арестовала главу полиции генерального инспектора Пуджитха Джаясундара и бывшего секретаря Минобороны Хемасири Фернандо за ошибки в работе, которые сделали возможными в апреле этого года теракты, унесшие жизни 321 человека, сообщает во вторник Channel News Asia со ссылкой на генпрокурора страны Даппулу де Ливеру.

Последний заявил, что халатность, проявленная представителями полиции и Минобороны, "достигает уровня того, что в международном праве называют преступлением против человечности".

Джаясундару и Фернандо арестовали в тот момент, когда они проходили лечение в двух разных больницах.

Генпрокурор назвал имена еще девяти высокопоставленных сотрудников полиции, которых он также подозревает в пренебрежении должностными обязанностями в связи с апрельскими терактами.

Джаясундара и Фернандо ранее давали показания в рамках парламентского расследования терактов. В частности, они обвиняли президента Шри-Ланки Майтрипалу Сирисену в неспособности верным образом оценивать угрозы для национальной безопасности.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов, в результате которых погиб 321 человек, более 520 – ранены. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.

Не менее 45 из 321 жертвы серии взрывов, которые прогремели на Шри-Ланке на католическую Пасху, были детьми и подростками.

Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Также мы писали, что в рамках расследования случившегося были задержаны 40 человек, в том числе водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

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