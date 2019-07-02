Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Теракты на Шри-Ланке: главу полиции и бывшего секретаря Минобороны арестовали

2 июля, 16:34

Представителей полиции и Минобороны обвиняют в преступной халатности

Фото: AFP

Полиция Шри-Ланки арестовала главу полиции генерального инспектора Пуджитха Джаясундара и бывшего секретаря Минобороны Хемасири Фернандо за ошибки в работе, которые сделали возможными в апреле этого года теракты, унесшие жизни 321 человека, сообщает во вторник Channel News Asia со ссылкой на генпрокурора страны Даппулу де Ливеру.

Последний заявил, что халатность, проявленная представителями полиции и Минобороны, "достигает уровня того, что в международном праве называют преступлением против человечности".

Джаясундару и Фернандо арестовали в тот момент, когда они проходили лечение в двух разных больницах.

Генпрокурор назвал имена еще девяти высокопоставленных сотрудников полиции, которых он также подозревает в пренебрежении должностными обязанностями в связи с апрельскими терактами.

Джаясундара и Фернандо ранее давали показания в рамках парламентского расследования терактов. В частности, они обвиняли президента Шри-Ланки Майтрипалу Сирисену в неспособности верным образом оценивать угрозы для национальной безопасности.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов, в результате которых погиб 321 человек, более 520 – ранены. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.

Не менее 45 из 321 жертвы серии взрывов, которые прогремели на Шри-Ланке на католическую Пасху, были детьми и подростками.

Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Также мы писали, что в рамках расследования случившегося были задержаны 40 человек, в том числе водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Шри-Ланка, теракт, полиция

Вы сейчас просматриваете новость " Теракты на Шри-Ланке: главу полиции и бывшего секретаря Минобороны арестовали". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Палач по объявлению: на Шри-Ланке впервые за 43 года казнят преступников

30 июня, 21:21

Осужденные за преступления, связанные с наркотиками, четверо заключенных сейчас ждут казни

Власти Шри-Ланки повторно ввели комендантский час

14 мая, 16:34

В целях поддержания порядка военнослужащие на бронетранспортерах патрулируют города провинции

На Шри-Ланке во время массовых погромов погиб мусульманин

14 мая, 00:29

45-летний мужчина умер в больнице в районе Путталам

На Шри-Ланке ввели комендантский час

13 мая, 22:16

Комендантский час будет действовать с 21:00 вечера до 4 часов утра

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Где живет глава администрации президента Андрей Богдан

Олег Винник впервые представил публике свою жену

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Что делать, если укусила пчела: народные средства

Диета от Кейт Миддлтон: как держать себя в отличной форме?

Диетолог назвала самую идеальную ягоду для похудения

"Укргаздобыча" открыла два новых месторождения нефти

Что будет с гривной в 2019 году - прогноз

Две трети самолетов в России разваливаются

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

Вчера, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Прическа, от которой этим летом будут без ума все
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь