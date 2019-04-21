Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Теракты на Шри-Ланке: количество погибших растет, полиция провела задержания

Сегодня, 16:01

Местная полиция задержала семь человек, вероятно, причастных к терактам

Фото: AFP

По меньшей мере, 207 человек погибли в результате восьми взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в день празднования католической Пасхи, передают в воскресенье местные СМИ. Еще около 500 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 190 погибших.

Серия из восьми взрывов прогремела в воскресенье в церквях во время пасхальных служб, в отелях, а также близ столичного зоопарка и в районе Дематагода. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.


Местный министр обороны Руван Вийеварден утверждает, что организаторы взрывов уже были установлены, а по данным полиции Коломбо, как минимум один из взрывов был совершен террористом-смертником.

Местная полиция задержала семь человек, вероятно, причастных к терактам. Тем не менее, ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

Западные СМИ сообщили о том, что к терактам может быть причастна местная радикальная группировка "Таухид джамаат".

В то же время, пока что ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Шри-Ланка, теракт, взрыв

Вы сейчас просматриваете новость " Теракты на Шри-Ланке: количество погибших растет, полиция провела задержания". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Пасхальный" теракт на Шри-Ланке: число погибших снова выросло

Сегодня, 14:59

Список жертв серии взрывов на Шри-Ланке продолжает пополняться новыми именами

На Шри-Ланке новые взрывы: количество погибших растет

Сегодня, 12:49

По последним данным, количество погибших выросло до 187 человек, около 500 получили ранения

Смертельные взрывы в Шри-Ланке: виновные установлены

Сегодня, 14:39

Полиция Коломбо определила причастных к кровавой трагедии в шри-ланкийских городах

Взрывы на Шри-Ланке: власти ввели комендантский час и заблокировали соцсети

Сегодня, 14:10

Полиция Шри-Ланки предупреждала население о том, что известные в стране церкви могут стать объектами терактов

«Аутизм коварен: мне казалось, что со Степой все в порядке»

От чего спасет хурма

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Европарламент принял убивающую РФ резолюцию и проиграл

Как завести автомобиль, если отказал стартер? Простой способ

Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам

Самые богатые женщины российского шоу-бизнеса

Противно смотреть: фото жутких условий в поезде Киев-Бердянск

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Зачем водители со стажем ставят дополнительный тумблер на «массу»

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

Сегодня, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Топ-10 самых красивых жен и подруг футболистов

София Ротару очень сильно изменилась внешне

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира