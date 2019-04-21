Теракты на Шри-Ланке: количество погибших растет, полиция провела задержания

Местная полиция задержала семь человек, вероятно, причастных к терактам

Фото: AFP

По меньшей мере, 207 человек погибли в результате восьми взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в день празднования католической Пасхи, передают в воскресенье местные СМИ. Еще около 500 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 190 погибших.

Серия из восьми взрывов прогремела в воскресенье в церквях во время пасхальных служб, в отелях, а также близ столичного зоопарка и в районе Дематагода. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Местный министр обороны Руван Вийеварден утверждает, что организаторы взрывов уже были установлены, а по данным полиции Коломбо, как минимум один из взрывов был совершен террористом-смертником.

Местная полиция задержала семь человек, вероятно, причастных к терактам. Тем не менее, ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

Западные СМИ сообщили о том, что к терактам может быть причастна местная радикальная группировка "Таухид джамаат".

В то же время, пока что ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

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