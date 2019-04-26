Теракты на Шри-Ланке: президент страны анонсировал важные решения в силовом блоке
Президент Шри-Ланки намерен принять меры против всех чиновников, которые не справились со своими обязанностями
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена обвинил правительство в неспособности предотвратить серию взрывов, которые прогремели в стране 21 апреля. Об этом в пятницу сообщает новостной портал "Ньюсферст".
"Я приму меры против всех чиновников, которые не справились со своими обязанностями. В течение ближайших дней будет проведена полная реорганизация наших служб безопасности", – заявил президент. Он также подчеркнул, что разделяет с властями ответственность за произошедшее.
Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Число погибших в результате серии терактов достигло 359 человек. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.
Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:
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