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Теракты на Шри-Ланке: в расследовании взрывов участвуют сотрудники ФБР

Сегодня, 08:40

В результате серии взрывов погибли 359 человек

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha.

На Шри-Ланке в расследовании серии терактов местным властям помогают сотрудники Федерального бюро расследований США. О этом сообщили СМИ со ссылкой на информацию в американском посольстве.

Ранее мы писали о том, что на Шри-Ланке правоохранители в ходе расследования взрывов в церквях и отелях, унесших жизни 359 человек, задержали уже 58 подозреваемых. Только за минувшие сутки правоохранители арестовали 18 человек. Задержания прошли в городах Берувала, Катана, Алутхгама.

Также власти страны подтвердили, что в серии атак были задействованы семь смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки. В церквях в момент взрывов шли праздничные службы: террористы выбрали своими мишенями христианские храмы во время Пасхи.

Напомним, что объектами атаки стали три элитных отеля в столице Шри-Ланки(Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. 


По данным МИД Украины, граждан страны среди жертв или потерпевших нет – либо украинским дипломатам об этом не сообщали.  

Ранее появилась информация о том, что волну терактов на Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath. По данным местной полиции, предупреждение о возможных атаках на церкви появилось десять дней назад. Как минимум два взрыва, действительно, были совершены террористами-смертниками.

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Тег Шри-Ланка, расследование, взрывы, ФБР, теракты

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