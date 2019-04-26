Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Теракты на Шри-Ланке: власти обнародовали список погибших иностранцев

Сегодня, 10:28

Наибольшее число погибших иностранцев приходится на Индию и Великобританию

Фото: AFP

Министерство иностранных дел Шри-Ланки обнародовало список из 40 иностранных граждан, погибших в минувшее воскресенье в результате серии террористических атак в различных районах страны, сообщает Корреспондент.

Согласно этому списку, наибольшее число погибших иностранцев приходится на Индию (11 человек), следом – на Великобританию (6 человек). На остальные страны: Данию, Испанию, Турцию, США, Саудовскую Аравию, Португалию, Китай и другие – приходится максимум по трое погибших.

Отмечается, что останки 16 погибших иностранцев уже были переданы на родину.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Число погибших в результате серии терактов достигло 359 человек. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Шри-Ланка, теракт, иностранцы

Вы сейчас просматриваете новость " Теракты на Шри-Ланке: власти обнародовали список погибших иностранцев". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теракты на Шри-Ланке: президент страны анонсировал важные решения в силовом блоке

Сегодня, 09:29

Президент Шри-Ланки намерен принять меры против всех чиновников, которые не справились со своими обязанностями

Серия терактов на Шри-Ланке: полиция подозревает в связях с ИГ около 140 человек

Сегодня, 09:03

Около 70 подозреваемых уже задержали

После серии терактов мечети на Шри-Ланке охраняют около 10 тысяч солдат

Сегодня, 07:59

Местные власти опасаются возможных терактов

На западе Шри-Ланки прогремел еще один взрыв

Вчера, 07:41

В результате предыдущих взрывов в стране погибли 359 людей

Преступники планировали устроить несколько взрывов во время похорон жертв терактов на Шри-Ланке

Вчера, 01:14

Террористы группировки Thouheeth Jamath планировали устроить вторую серию взрывов

Во время терактов на Шри-Ланке мужчина ценой собственной жизни спас сотни верующих

24 апреля, 22:46

Через несколько часов тело мужчины было найдено возле церкви

Заслуженные мастерицы спорта. Фото

Криминальные авторитеты объединились против коронации нового вора

Как стирать пуховик в стиральной машине

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

Российская лыжница Непряева удивит вас своей красотой

"Если бы турки полезли в автобус – была бы резня"

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

В городе ликвидация неубиваемых телефонов за полцены

Растягивающиеся садовые шланги XHOSE по самой горячей цене🔥

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Виновникам ДТП собираются смягчить приговор: кого будут отпускать с места аварии

Вчера, 07:00

Нардепы предлагают суду оправдывать тех, кто не нарушал ПДД

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Велосипедистка дня: модель из Германии с ником Chiara

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Лиса радуется приходу хозяина (видео)