Теракты на Шри-Ланке: власти обнародовали список погибших иностранцев

Наибольшее число погибших иностранцев приходится на Индию и Великобританию

Фото: AFP

Министерство иностранных дел Шри-Ланки обнародовало список из 40 иностранных граждан, погибших в минувшее воскресенье в результате серии террористических атак в различных районах страны, сообщает Корреспондент.

Согласно этому списку, наибольшее число погибших иностранцев приходится на Индию (11 человек), следом – на Великобританию (6 человек). На остальные страны: Данию, Испанию, Турцию, США, Саудовскую Аравию, Португалию, Китай и другие – приходится максимум по трое погибших.

Отмечается, что останки 16 погибших иностранцев уже были переданы на родину.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Число погибших в результате серии терактов достигло 359 человек. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

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