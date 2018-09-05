Тереза Мэй не хочет общаться с Путиным по делу об отравлениях в Солсбери – СМИ

У премьер-министра Великобритании Терезы Мэй нет заинтересованности в том, чтобы провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить дело об отравлениях в Солсбери. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера.

"У Мэй нет заинтересованности в разговоре с Путиным", – сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Терезы Мэй.

Ране на вопрос журналистов о том, было ли отравление санкционировано Путиным, Мэй ответила: "Почти наверняка решение этого уровня было принято за пределами ГРУ и на высшем уровне".

В то же время, агентство сообщило, что Мэй обсудила инцидент в Солсбери с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Кроме того, премьер Британии обсудила последние данные по инциденту в Солсбери с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что ранее британские следователи обнародовали имена и фотографии подозреваемых в причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

Вскоре после этого британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о причастности к случившемуся агентов ГРУ.

В свою очередь Генпрокуратура РФ потребовала у своих британских коллег предоставить доказательную базу причастности россиян к случившемуся.