Террористы расстреляли военный парад в Иране: есть погибшие, десятки раненых

Боевики были одеты в военную форму без распознавательных знаков отличия и вели огонь из засады в парке

Несколько человек погибли, еще минимум 20 ранены в результате атаки неизвестных террористов на зрителей и участников военного парада в городе Ахваз на юге Ирана. Как сообщает Press TV, среди пострадавших — женщина и ребенок.

По информации агентства ISNA, неизвестные в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. По сообщениям очевидцев, они открыли огонь из парка неподалеку. Стрелявшие были одеты в военную форму.











Государственная телерадиокомпания "Голос Исламской республики Иран" назвала напавших террористами-такфиритами, передает агентство Mehr. Этот термин употребляется иранскими властями в отношении членов группировки ИГИЛ.

На месте работают медики и полиция. Информация о количестве погибших и раненых уточняется.

Как сообщалось, в субботу, 22 сентября, также произошел теракт в Афганистане. По меньшей мере, восемь детей погибли, еще шестеро получили ранения в результате взрыва.

Напомним, в январе этого года смертники совершили два теракта на оживленном уличном рынке в центре Багдада. Количество погибших со временем увеличилось до 40 человек.