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Тихановская назвала свою главную задачу на посту временного президента Беларуси

25 августа, 09:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

Лукашенко не пользуется поддержкой беларусского народа и международного сообщества

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская, которая в настоящий момент находится в Литве, заявила, что ее главная задача, если она станет временным президентом, – подготовить новые выборы в стране, передает DW.

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"Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно – на подготовку к новым честным и прозрачным выборам", – отметила Тихановская.

По ее словам, западные лидеры, с которыми она общалась, "очень вдохновлены тем, что сейчас происходит в Беларуси, подвигом людей, вставших на защиту своих прав".

Светлана Тихановская также сообщила, что готова к диалогу с Россией.

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"Мы открыты для всех. Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы, и никому не откажем в общении", - подчеркнула она.

Как сообщает Telegram-канал Пул Первой, 24 августа Светлана Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигеном.

Стороны обсудили политический кризис в Беларуси.

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"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Лукашенко не пользуется поддержкой беларусского народа или международного сообщества. Каждый день он отказывается принять волю своего народа, лишь продлевая кризис и усугубляя его" - сказала Светлана Тихановская на встрече.

Светлана Тихановская также выразила готовность к разрешению кризиса путем диалога.

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"Мы всегда говорили, что готовы говорить и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций в целях содействия диалогу. Мы также требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных белорусскими властями против своего народа", – сказала она.

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Как известно, массовые протесы и забастовки в Беларуси начались после того, как были объявлены предварительные результаты выборов, согласно которым Лукашенко получил 80% голосом. Протестующие считают реальным победителем президентской гонки Светлану Тихановскую.

После отъезда в Литву Тихановская заявила, что не вернется в Беларусь, пока Лукашенко у власти.

Обращение Тихановской

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь Александр Лукашенко Светлана Тихановская
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