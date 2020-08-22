Тихановская не вернется в Беларусь, пока Лукашенко у власти

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская, которая ранее обещала оставаться символом протестов, не собирается возвращаться на родину до тех пор, пока не будет чувствовать себя в безопасности.
Об этом она заявила в интервью на территории Литвы, куда она выехала после голосования, сообщает Белсат.
Отвечая на вопрос, при каких условиях она будет готова вернуться в Беларусь, политик ответила: "Если буду чувствовать, что я и мои дети в безопасности".
При этом она уточнила, что, пока при власти находится Лукашенко, это не будет возможным.
"И это большой стимул к тому, чтобы мы одержали эту победу", - резюмировала Тихановская.
Ранее сообщалось, что Тихановская не планирует выдвигать свою кандидатуру в случае новых выборов.
В то же время Александр Лукашенко, который ранее называл свою соперницу на выборах "овечкой", изменил свое мнение и теперь считает ее "нормальной женщиной". Также он рассказал, что "вывез" ее в Литву по личной просьбе женщины.
"Светлана – она в Литве. Я ее вывез! По ее просьбе, молила-просила. "Ради бога, вывезите меня к деткам в Литву". Она нормальная женщина, любит своих детей", – сказал Лукашенко.
Он добавил, что уже после бегства Тихановскую "окутали министерство иностранных дел, спецслужбы", после чего она продолжила свою оппозиционную деятельность уже за пределами Беларуси.
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