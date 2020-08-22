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Тихановская не вернется в Беларусь, пока Лукашенко у власти

22 августа, 19:31

Руслан Ровик Руслан Ровик

Соперница Лукашенко на президентских выборах рассказала об опасности возвращения на родину

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская, которая ранее обещала оставаться символом протестов, не собирается возвращаться на родину до тех пор, пока не будет чувствовать себя в безопасности.

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Об этом она заявила в интервью на территории Литвы, куда она выехала после голосования, сообщает Белсат.

Отвечая на вопрос, при каких условиях она будет готова вернуться в Беларусь, политик ответила: "Если буду чувствовать, что я и мои дети в безопасности".

При этом она уточнила, что, пока при власти находится Лукашенко, это не будет возможным.

"И это большой стимул к тому, чтобы мы одержали эту победу", - резюмировала Тихановская.

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Ранее сообщалось, что Тихановская не планирует выдвигать свою кандидатуру в случае новых выборов.

В то же время Александр Лукашенко, который ранее называл свою соперницу на выборах "овечкой", изменил свое мнение и теперь считает ее "нормальной женщиной". Также он рассказал, что "вывез" ее в Литву по личной просьбе женщины.

"Светлана – она в Литве. Я ее вывез! По ее просьбе, молила-просила. "Ради бога, вывезите меня к деткам в Литву". Она нормальная женщина, любит своих детей", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что уже после бегства Тихановскую "окутали министерство иностранных дел, спецслужбы", после чего она продолжила свою оппозиционную деятельность уже за пределами Беларуси.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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