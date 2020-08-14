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Тихановская впервые обратилась к белорусам после бегства в Литву: видео

14 августа, 12:20

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Оппозиционерка напомнила о своей победе на выборах

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская опубликовала первое официальное обращение к соотечественникам после своего отъезда в Литву.

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В опубликованном на YouTube-канале "Страна для жизни" видео оппозиционерка напомнила о том, что большинство граждан страны хотят смены власти и что на тех участках, на которых удалось раздобыть копии протоколов, за нее от отдали до 70% голосов.

"Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его (действующего президента Александра Лукашекнко – ред.) победу никто не верит", – подчеркнула она.

Тихановская напомнила о необходимости защищать свой выбор законными и мирными способами.

"Выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая", – отметила бывший кандидат в президенты.

Она назвала человеческую жизнь наивысшей ценностью.

"Нам нужно прекратить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это", – добавила оппозиционерка, обратившись к мэрам всех городов своей страны провести 15 и 16 августа организовать мирные массовые митинги.

Она поблагодарила тех силовиков, которые отказались исполнять преступные приказы, и участников забастовок на предприятиях. Также Тихановская призвала остальных силовиков прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и переходить на сторону народа.

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Напомним, что антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов 9 августа, согласно которым около 80% голосов в первом туре набрал действующий президент Александр Лукашенко. Ни Светлана Тихановская, никто другой оппозиционный кандидат такие результаты не признали.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь митинги беспорядки демонстрация Светлана Тихановская Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

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