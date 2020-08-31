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Тихановская выступит на Совете Безопасности ООН

31 августа, 12:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Светлана Тихановская продолжает обращать внимание мировой общественности на ситуацию в Беларуси

Выехавшая за пределы своей страны лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская активно проводит встречи с мировыми лидерами из-за ситуации на своей родине – она уже выступила перед членами Европарламента, но на этом останавливаться не намерена.

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Как сообщает пресс-служба ее штаба, 4 сентября Тихановской предстоит выступить перед Советом Безопасности ООН, а 8 сентября – перед Парламентской Ассамблей Совета Европы.

"На каждой встрече, в каждом разговоре и в каждом выступлении Светлана говорит о ситуации в Беларуси и о том, чего требует народ: Лукашенко должен уйти, политзаключенные и задержанные должны быть освобождены, в стране должна быть восстановлена Конституция 1994 года, должны быть подготовлены и проведены новые — честные и прозрачные — выборы", – передает Telegram-канал "Пул Первой".

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Еще одна тема на встречах оппозиционерки – выход из политического кризиса в Беларуси, которым она называет прямые переговоры о передаче власти Александром Лукашенко.

Как мы уже писали, Светлана Тихановская выразила готовность занять должность временного президента Беларуси, назвав подготовку новых выборов в стране своей главной целью.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Совбез ООН Беларусь ПАСЕ Светлана Тихановская

Источник: Сегодня

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