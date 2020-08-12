Тихановской угрожали: в Литве раскрыли подробности бегства соперницы Лукашенко

Литовские власти не знали о намерении белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, которая на днях сбежала в Литву, приехать в эту страну и не обсуждали это с официальным Минском.

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Об в интервью "Эхо Москвы" заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Я так понимаю, ей предложили, как мы уже говорили, не очень большой выбор: или покинуть страну, или другие какие-то, не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, поскольку у нее есть виза. И власти способствовали этому. Может, это тоже была часть плана, что она не будет в стране — меньше, скажем, будет причин для волнений", – сказал Линкявичюс.

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Он подчеркнул, что Вильнюс не приглашал Тихановскую – в июле она получила литовскую годовую визу и воспользовалась правом приехать. Сейчас, согласно литовским правилам, оппозиционерка проходит двухнедельный карантин.

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Глава МИД Литвы потребовал прекратить насилие в отношении демонстрантов, отпустить всех задержанных во время антиправительственных акций и начать диалог с оппозицией.

Напомним, об отъезде Тихановской из Беларуси стало известно 10 августа. За день до этого она вместе с соратниками обратилась в ЦИК с заявкой о непризнании результатов выборов, согласно которым она набрала 10% голосов. После этого связь с ней оборвалась. А на следующий день стало известно о ее переезде, позже государственные СМИ Беларуси опубликовали видео, на котором Тихановская с листка читает текст о признании победы Александра Лукашенко.

По словам Линкявичюса, она находится в предоставленном государством жилье, ей также предоставлена охрана.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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