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Токаев назначил внеочередные выборы президента Казахстана

Сегодня, 10:44

Касым-Жомарту Токаев получил должность президента после того, как Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: AFP
Токаев назначил внеочередные выборы президента Казахстана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0fd/221/5c90fd2212a93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0fd/221/5c90fd2212a93.jpg Другие страны Касым-Жомарту Токаев получил должность президента после того, как Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 9 апреля, подписал указ "О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан". Текст документа обнародован на сайте главы Казахстана.

"В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан … Назначить внеочередные выборы Президента Республики Казахстан на 9 июня 2019 года", – говорится в тексте указа.

Напомним, 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.

Назарбаев беспрерывно занимал должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран по нахождению у власти.

За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.

Как отреагировали соцсети на решение Назарбаева, читайте в обзоре "Сегодня": "Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана".

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Тег выборы, Казахстан, Токаев

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