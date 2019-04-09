Токаев назначил внеочередные выборы президента Казахстана
Касым-Жомарту Токаев получил должность президента после того, как Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 9 апреля, подписал указ "О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан". Текст документа обнародован на сайте главы Казахстана.
"В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан … Назначить внеочередные выборы Президента Республики Казахстан на 9 июня 2019 года", – говорится в тексте указа.
Напомним, 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.
Назарбаев беспрерывно занимал должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран по нахождению у власти.
За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.
Как отреагировали соцсети на решение Назарбаева, читайте в обзоре "Сегодня": "Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана".
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