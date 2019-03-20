Токаев официально стал президентом Казахстана
Новый глава государства принял присягу и получил удостоверение президента
Новым президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев, который принес присягу после ухода в отставку Нурсултана Назарбаева.
Об этом сообщает казахстанский сайт Tengrinews.kz.
Он будет находиться на президентской должности до конца выборного срока. Сама церемония присяги проходила на совместном заседании палат парламента Казахстана в здании Мажилиса. На ней присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда, члены правительства, послы иностранных государств, а также первый президент Казахстана.
"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", – заявил Токаев.
После присяги глава ЦИК этой страны вручил ему удостоверение президента страны, нагрудный знак и штандарт.
Отметим, что уже бывший президент Нурсултан Назарбаев не отошел от руководства страной и останется руководителем Совета безопасности Казахстана. Как известно, согласно казахстанским законам, полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю Сената Республики с момента принесения присяги. Читайте подробней, что нужно знать о смене власти в Казахстане.
Пост покинул последний из лидеров республик, пришедших к власти еще во времена СССР – Назарбаев правил 30 лет. Далеко не всем руководителям удавалось уйти со своей должности спокойно и никому не удалось править так долго. Сайт "Сегодня" разбирался, зачем Назарбаев отправился на покой и что будет после него.
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