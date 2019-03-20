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Токаев предложил переименовать столицу Казахстана

Сегодня, 09:47

Токаев предложил переименовать Астану в честь первого президента Нурсултана Назарбаева

Фото Sputnik Казахстан
Фото Sputnik Казахстан.
Токаев предложил переименовать столицу Казахстана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/1ef/eac/5c91efeac43d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/1ef/eac/5c91efeac43d3.jpg Другие страны Токаев предложил переименовать Астану в честь первого президента Нурсултана Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны – Астану – в Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, который накануне сложил полномочия. 

"Необходимо увековечить имя нашего великого современника – первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости Республики Казахстан", – сказал Токаев после вступления в должность президента.

Председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны 20 марта на совместном заседании обеих палат парламента, когда он принес присягу народу Казахстана, после чего глава ЦИК страны вручил ему удостоверение президента, нагрудный знак, штандарт и орден "Алтын Кыран".

Токаев будет полноценным президентом до следующих выборов в стране, которые состоятся весной 2020 года.

Напомним, 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.

Назарбаев беспрерывно занимал должность президента Казахстана с 1990 года, будучи рекордсменом среди всех своих коллег из постсоветских стран по нахождению у власти.

За эти без малого три десятилетия главу государства неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, подавлении инакомыслия, насаждении цензуры и даже культа личности.

Как отреагировали соцсети на решение Назарбаева, читайте в обзоре "Сегодня": "Даже Назарбаев ушел, а Путин все сидит: реакция соцсетей на отставку главы Казахстана".

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Тег Казахстан, назарбаев, астана, переименование, Токаев

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Источник:

Интерфакс-Украина

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