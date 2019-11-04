Беларусы едва не дрались за бесплатный обед в фастфуде

Пока одни страны пытаются бороться с пагубным влиянием фастфуда на людей, открытие в одном из белорусских торговых комплексов закусочной KFC вызвало настоящий ажиотаж.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел 2 ноября в городе Витебск, где появление первой забегаловки сети спровоцировало "набег" посетителей и давку.

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Причиной ажиотажа стало акционное предложение в день открытия: первые три посетителя могли получить по 100 белорусский рублей (чуть больше 1,2 тыс. гривен), а остальные 300 – бесплатный заказ.

На предложение в основном откликнулись подростки и дети, толпы которых ринулись в KFC, как только заведение открыло двери.

Как видно на опубликованном видео, люди так быстро бежали, что некоторые из них падали под ноги напиравших сзади.

Напомним, что в Украине первый ресторан быстрого питания KFC открылся еще в 2012 году. Однако шумиха вокруг очередного заведения сети поднялась, когда его решили открыть в киевском Доме профсоюзов в годовщину Революции достоинства. В 2014 году в здании находился госпиталь для пострадавших евромайдановцев. Во время протестов здание загорелось, в результате чего погиб человек.

Кроме того, "Сегодня" сообщали, любят ли фастфуд украинские звезды. Что об этом думают Слава Каминская, Мишель Андраде, Джамала и другие знаменитости, вы можете узнать в видеосюжете:

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