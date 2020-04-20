Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Только паршивая собака не тявкает в мою сторону – Лукашенко ответил на критику из-за коронавируса

20 апреля, 05:30

Татьяна Очеретяна

По словам президента, сегодня Беларусь столкнулась с большим давлением

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который ранее назвал коронавирус психозом, прокомментировал реакцию общества на действия властей в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".

"Вы видите, какое давление сегодня на Беларусь и прежде всего на президента. Уже только ленивая, паршивая собака не тявкает из-под забора в мою сторону.Я всегда говорю: подождите, подождите, не спешите. Придет время, мы обсудим и пропуска, и самоизоляцию, и карантин, и комендантский час, что от меня требовали, — ввести комендантский час, карантин, закрыть вас в ваших подворьях там, в домах, чтоб вообще не высовывали нос", – сказал Лукашенко.

Также он отметил, что в Беларуси "не шли фронтом" и не загоняли людей в дома.

Реклама

"Мы пошли своим путем, это тяжелый путь, очень тяжелый путь борьбы с вирусом вообще. Мы контролируем, насколько это возможно, страну, особенно въезды. Контролируем людей, и если мы обнаруживаем хотя бы одного, мы сразу изолируем всех, кто был в контакте. Мы очагово, точечно работали, мы не шли фронтом, окружая ваш поселок прекрасный, загоняя вас в дома. Я сразу отказался от такого пути, за что сегодня и получаю, — отметил глава государства. — В том числе у нас свядомых хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать. Но мы выдержим, и я в этом абсолютно уверен. У нас не захлебнулась система здравоохранения", – добавил президент.

В тренде
Франция продлила карантин, а Австрия – смягчила: как Европа борется с пандемией

Напомним, Лукашенко считает, что власти справляются с ситуацией, вызванной распространением COVID-19.

Кроме того, президент Беларуси заявил, что пандемия коронавирусной болезни COVID-19 является хорошим поводом для имеющих пагубные привычки задуматься о своем образе жизни.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь критика коронавирус пандемия Александр Лукашенко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 20 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 20 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 19 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 19 апреляЕвросоюз
Коронавирус: Беларусь уже обогнала Украину, но Лукашенко нашел позитив
Коронавирус: Беларусь уже обогнала Украину, но Лукашенко нашел позитивДругие страны
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавируса
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавирусаДругие страны
В Канаде увеличилось количество зараженных коронавирусом
В Канаде увеличилось количество зараженных коронавирусомДругие страны
Цены на нефть рухнули до минимума за две недели
Цены на нефть рухнули до минимума за две неделиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...