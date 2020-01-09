ТОП-5 мировых катастроф Boeing-737: лишь раз в истории у этого самолета отказали оба двигателя

Как показали расследования, крушения происходили или из-за их ненадлежащего ремонта, или из-за фатальных ошибок экипажа

В четверг, 9 января в Украине день траура по погибшим 8 января в трагической авиакатастрофе Boeing 737 рейса PS752 Тегеран-Киев "Международных авиалиний Украины". Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что изучаются семь основных версий, четыре из которых в открытом доступе:

поражение самолета ЗРК "Тор" (Россия поставила Ирану 29 ЗРК "Тор-М1" в 2007 году – Авт.);

(Россия поставила Ирану 29 ЗРК "Тор-М1" в 2007 году – Авт.); столкновение с беспилотником или другим летающим объектом;

разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

В предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана (CAOI) говорится, что пожар на борту самолета возник еще до крушения. Причины выясняются. Однако 8 января представитель транспортного министерства Ирана Касим Низами заявил, что одной из причин катастрофы мог стать отказ двигателя. Данную версию многие эксперты восприняли довольно критично. Масла в огонь подлило появление в соцсетях фотографий головки ракеты ЗРК "Тор", которые якобы сделаны на месте катастрофы Boeing 737.

Первым в своем Twitter снимок опубликовал пользователь под именем Ashkan Monfared (однако уже сегодня днем его профиль был заблокирован). Фото перепостил основатель Bellingcat (проводили расследования катастрофы MH-17 и российской военной агрессии против Украины – Авт.) Элиот Хиггинс, написав, что они проверят и эту версию авиакатастрофы. Однако, не исключено, что это фото – фейк. Тем временем официальные власти Ирана уже не настаивают, что авиакатастрофа могла произойти в результате поломки и возгорания двигателя, и пригласили присоединиться к расследованию представителей Украины, США (как страны-производителя) и других стран, чьи граждане погибли.

В истории гражданской авиации было не так много катастроф из-за неполадок двигателей. Сразу вспоминается аварийная посадка в 2009 году Airbus A320-214 авиакомпании US Airways на воду реки Гудзон, у которого отказали оба двигателя. Но причиной катастрофы стало столкновение лайнера со стаей птиц, а не технические неполадки.

Катастроф с участием Boeing 737 за всю историю их эксплуатации, причиной которых стали отказы двигателей, было не так уж и много. И, как показали расследования, крушения происходили или из-за их ненадлежащего ремонта, или из-за фатальных ошибок экипажа. Да, здесь стоит вспомнить о новой модели Boeing 737MAX – четвертом поколении Boeing 737. После двух масштабных катастроф в Индонезии и Эфиопии, в результате которых погибли 338 человек, с марта прошлого года коммерческая эксплуатация Boeing 737MAX остановлена. Однако причина катастроф – некорректная работа новой системы маневрирования.

Крушений Boeing 737-800 из-за отказа двигателей со старта их производства в 1997 году (на сегодняшний день в эксплуатации различных авиакомпаний находится около 5 тыс данных самолетов) не было вообще. Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 авиакатастроф с участием Boeing 737.

22 августа 1985 года, аэропорт Манчестера (Великобритания), Boeing 737-236 Advanced British Airtoursruen.

/ Фото: Getty Images

Во время разгона по взлетно-посадочной полосе командир начал экстренное торможение из-за раздавшегося хлопка. Буквально через несколько секунд сработала пожарная сигнализация из-за возгорания в левом двигателе. Огонь быстро охватил хвостовую часть самолета. На борту находилось 137 человек (131 пассажир и 6 членов экипажа). Погибли 55 человек, 15 были тяжело травмированы.

Причиной катастрофы стала техническая неисправность левого двигателя и недостаточно качественное техническое обслуживание. Расследование установило, что оба двигателя были установлены на лайнер с других самолетов. При этом на левый двигатель установили кольцевую камеру сгорания от правого двигателя, который еще в 1983 году был выведен из эксплуатации из-за частичного повреждения стенок камеры сгорания и повышенной температуры выходящих газов. Причиной гибели людей, по версии следствия, стали ошибки членов экипажа при эвакуации.

Самолет был выпущен в 1981 году.

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8 января 1989 года, недалеко от Кегворта (Великобритания), Boeing 737-4Y0 British Midland Airways.

/ Фото: Getty Images

Через 13 минут после взлета у лайнера отказал левый двигатель. Пилоты пошли на аварийную посадку в аэропорту Восточный Мидлендс, ошибочно отключив правый двигатель, который позже запустить так и не удалось, а в левом начался пожар. Самолет врезался в откос насыпи между аэропортом и трассой, и развалился на несколько частей. На борту находилось 126 человек (118 пассажиров и 8 членов экипажа). Погибли 47 человек, 74 – получили травмы.

Причиной катастрофы, по версии расследования, стали ошибки пилотов, которые решили, что отказал правый двигатель и отключили его. На самом деле проблема была с левым двигателем. Из-за трещин в лопастях компрессора и попадания их обломков в двигатель началась сильная вибрация, пассажиры даже видели искры, после чего левый двигатель загорелся.

Самолет был выпущен в 1988 году.

8 июля 2003 года, возле аэропорта Порт-Судан (Судан), Boeing 737-2J8C, Sudan Airways.

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Фото: Aldo Bidini

Через 10 минут после взлета пилоты сообщили об отказе одного из двигателей и развернули самолет для возвращения в аэропорт. Но из-за пыльной бури пилоты не увидели взлетно-посадочную полосу, ушли на второй круг и недалеко от побережья Красного моря самолет врезался в землю. Все 117 человек (106 пассажиров и 11 членов экипажа) погибли.

Причиной катастрофы стала ошибка пилотов, ненадлежащее техническое обслуживание лайнера и отсутствие плановых ремонтов из-за американских санкций.

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Самолет был выпущен в 1975 году.

3 января 2004 года, возле Шарм-эш-Шейха (Египет), Boeing 737-3Q8, Flash Airlines.

/ Фото: Getty Images

Через пару минут после взлета упал в Красное море в 15 км от побережья при выполнения левого разворота с набором высоты. Все 148 человек (135 пассажиров и 13 членов экипажа) на борту погибли.

Министерство гражданской авиации Египта так и не смогло установить точную причину катастрофы, сказав, что наиболее вероятная – техническая неисправность (это были двигатели, или нет, неизвестно) лайнера и ошибки экипажа.

Самолет был выпущен в 1992 году.

18 мая 2018 года, возле аэропорта Хосе Марти (Куба), Boeing 737-201 Advanced, Cubana de Aviacion.

/ Фото: Getty Images

Через 8 минут после вылета рухнул в 10 км от аэропорта. Погибло 112 человек (106 пассажиров и 6 членов экипажа). Одной женщине удалось выжить.

Причина катастрофы до сих пор устанавливается. Однако, по словам очевидцев, перед падением загорелся один из двигателей самолета, а после столкновения с землей начался пожар. Позже гендиректор мексиканской компании Global Air заявил, что данные, полученные с бортовых самописцев, указывают на ошибку экипажа, который поднял самолет в очень крутой угол подъема. В мае 2019 года Институт гражданской авиации Кубы также пришел к выводу, что причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа в расчетах нагрузки на самолет при взлете.

Самолет был выпущен в 1979 году.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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