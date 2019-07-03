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Канада добавила Украину в список для продажи оружия – Трюдо

3 июля, 02:44

Трюдо указал, что уже есть инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине

Фото: AFP

Канада добавила Украину в список стран, куда разрешено продавать оружие. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Да, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для покупок канадского оружия. И это позитивное решение", – сказал он на брифинге с Владимиром Зеленским во вторник в Торонто.

Он указал, что уже есть инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине. "И продолжим работать с Украиной для того, чтобы она получала ту поддержку, которая ей нужна со стороны Вооруженных сил Канады. Мы продолжим операцию UNIFIER, и сделаем все, чтобы Украина получила необходимое оборудование", – отметил он.

Премьер Канады подчеркнул, что для Украины важна поддержка в тех проблемах, с которыми она сталкивается, особенно, когда речь идет о незаконном вторжении России на территорию Украины.

"И именно поэтому мы помогаем обучать украинскую армию, тренировать украинских военнослужащих. Также мы добавили Украину в список, который позволяет экспорт оружия. Мы признаем, что это то решение, которое позволяет нам бороться с действиями России", – резюмировал Трюдо.

Как сообщалось, ранее в Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.


Также мы писали, что Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы. Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

Напомним, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд. Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.

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Тег Трюдо

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Интерфакс-Украина

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