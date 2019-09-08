Торжественно и "с дымком": фото парада ко Дню независимости Бразилии

Праздничный парад ко Дню независимости Бразилии с участием военных и представителей гражданской общественности прошел в столице Бразилии, Бразилиа. Президент государства Жаир Болсонару прибыл к трибуне для официальных лиц и почетных гостей на черном ретро-кабриолете Rolls-Royce вместе со своим 36-летним сыном Карлусом, занявшим место, традиционно отводимое для первой леди.

Поднявшись в ложу, он поприветствовал собравшихся здесь гостей и дал старт параду, честь открыть который выпала спортсмену-олимпийцу Алтобели да Силве. Он пронес пылающий факел, символизирующий пламенный патриотизм бразильского народа. За ним по проспекту прошла колонна армейских внедорожников Willis времен Второй мировой войны, в которых провезли ветеранов Бразильского экспедиционного корпуса, сражавшегося на стороне союзников в Италии.

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Одной из традиционно привлекающих наибольшее внимание публики достопримечательностей парада стало появление батальона военной полиции Бразилиа, которым принадлежит мировой рекорд самой многочисленной движущейся живой пирамиды на мотоцикле. На этот раз "железного коня" одновременно оседлали около двадцати военнослужащих, а из мотоцикла валил желто-зеленый дым.

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Завершилось торжество воздушным парадом, в ходе которого в небе Бразилиа появились вертолеты морской пехоты, принятый накануне на вооружение военно-транспортный самолет Embraer KC-390, легкие турбовинтовые штурмовики EMB-314 Super Tucano, а также "Дымовая эскадрилья" бразильских ВВС, порадовавшая зрителей своим пилотажным искусством.

Напомним, Жаир Болсонару победил во втором туре президентских выборов в Бразилии в октябре 2018 года.

Сразу после его победы фондовый индекс Ibovespa поднялся на 2,8% и установил новый исторический максимум. При этом курс бразильского реала к доллару США вырос на 0,5%, до максимума за пять месяцев.

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