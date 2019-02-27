Трагедия на железной дороге в Каире: генпрокурор раскрыл подробности

По его словам, машинисты двух тепловозов не поделили пути

Фото: AFP

Трагедия на железной дороге в Каире: генпрокурор раскрыл подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6ec/4de/5c76ec4de720c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6ec/4de/5c76ec4de720c.jpg 2019-02-27T22:02:00+02:00 Другие страны По его словам, машинисты двух тепловозов не поделили пути

Конфликт двух машинистов и последующие халатные действия одного из них стали главной причиной трагедии, разыгравшейся в среду, 27 февраля, на центральном железнодорожном вокзале Каира. Об этом, как передает газета "Аль-Ахрам", заявил генеральный прокурор Египта Набиль Садек.

По его словам, машинисты двух тепловозов не поделили пути. Один из них вышел из кабины для выяснения отношений, оставив включенным двигатель и не приняв необходимые меры для блокировки тормозной системы. В итоге локомотив, стоявший в режиме движения, сдвинулся с места и, постоянно набирая скорость, направился в сторону вокзального комплекса уже без машиниста.

Неуправляемая машина на всем ходу влетела в отбойник в начале перрона, ее топливные баки взорвались, что и привело к большому числу погибших. По официальным данным, жертвами катастрофы стали 20 человек, 43 пострадали. Как ранее заявили в МВД страны, виновник трагического инцидента задержан.

В связи с трагедией, произошедшей 27 февраля на центральном железнодорожном вокзале Каира, где в результате пожара погибли не менее двух десятков человек, глава египетского Минтранса Арафат Махди Ахмед подал в отставку.

В его ведомстве выяснили некоторые обстоятельства аварии: тепловоз, который сегодня на большой скорости столкнулся с перроном вокзального комплекса "Рамзес", вышел из депо сегодняшним утром. Из-за случившегося взрывался дизельный бак локомотива и вспыхнул сильный пожар.

В первую очередь погибли люди, которые находились в момент трагедии на перроне и внутри вокзала – из-за разлетавшейся на 5-10 метров солярки жертвы вспыхивали, как факелы.

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