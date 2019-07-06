Трагедия в Азербайджане: солдат уронил снаряд и прогремел взрыв

Взрывом в воинской части убило двое военных и еще одного ранило

Иллюстрация. Фото: ГСЧС

В Азербайджане утром 6 июля в одной из воинских частей произошла трагедия, которая унесла жизни двоих солдат: военнослужащий выпустил из рук танковый снаряд, который после столкновения с землей взорвался.

Как сообщили в пресс-служба Министерства обороны страны, инцидент произошел, когда военнослужащий переносил танковый снаряд и уронил его на землю. От удара боеприпас детонировал.

"В результате несчастного случая погибли двое военнослужащих...", – заявили в азербайджанском Минобороны, добавив, что еще один боец получил тяжелые ранения.

По данному факту было открыто расследование, а военная прокуратура открыла уголовное дело, направив на место происшествия своих представителей. Также была создана следственная группа, которая ведет оперативные следственные мероприятия.

Напомним, недавно в полицию Ровно поступило сообщение о взрыве на территории частного дома. Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный бросил взрывное устройство на крышу дома, который принадлежит 45-летнему жителю, частному предпринимателю.

Ранее в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.

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