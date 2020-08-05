Трагедия в Бейруте: место взрыва сняли с высоты птичьего полета

В сети показали, как выглядит морской порт города или то, что от него осталось

Место взрыва в ливанской столице, где накануне сдетонировали тонны аммиачной селитры, сняли с беспилотника, показав, что осталось от морского порта Бейрута.

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Кроме того, стало известно, что среди жертв трагедии есть иностранцы. В частности, как сообщает DH, о гибели гражданина своей страны заявила 5 августа премьер-министр Бельгии Софи Вильмес.

"Мы выражаем соболезнования всем пострадавшим и их близким в эти трудные времена. В частности, и нашего соотечественника, который погиб в этой трагедии", — сказала она.

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Накануне бельгийский министр иностранных дел Филипп Гоффен сообщил о двух пострадавших сотрудниках посольства Бельгии в Ливане и двух членах их семьи. Здание посольства также повреждено.

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Также о гибели двух и исчезновении еще 111 филиппинцев сообщили в МИД этой страны. Еще шестеро граждан Филиппин пострадали.

"Согласно последним данным посольства Филиппин, двое граждан республики погибли, шесть пострадали. В момент взрыва все они находились дома", — приводит его слова Филиппинское агентство новостей.

Кроме того, в посольстве Кипра сообщили о том, что в результате взрыва была ранена временная поверенная в делах посольства. По имени дипломата не назвали, но единственной женщиной, которая занимала эту должность была Элени Папаниколау. Ее состояние не оценивается как тяжелое.

Также среди пострадавших – десятки сотрудников ООН.

"В результате взрыва в Бейруте получили ранения 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей", — сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

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В то же время, губернатор Бейрута Марван Аббуд утверждает о пропаже без вести не менее десяти пожарных, которые выдвинулись двумя машинами тушить огонь, который разгорелся после взрыва.

Тем временем, ряд стран, включая США, Австралию, Кипр, Израиль, Ирак, Иран, Мексику и многие другие уже предложили Ливану помощь.

Напомним, мощный взрыв в столице Ливана прогремел 4 августа. По предварительным данным, ЧП произошло во время сварочных работ на складе, где хранились 2,7 тонны аммиачной селитры. На данный момент в результате случившегося погибли более 100 человек и свыше 4 тысяч пострадали. Кроме того, в самом городе – колоссальные инфраструктурные повреждения. Бейрут уже объявлен зоной бедствия, а в Ливане – траур.

Власти Украины – президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль – уже выразили пострадавшим и родным погибших свои соболезнования. По предварительной информации украинцев среди них нет.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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