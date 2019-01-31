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Трагедия в Бразилии: число жертв продолжает расти

31 января, 23:17

Число погибших на данный момент составляет 110 человек, личности 71 из них установлены

Фото: AFP
Трагедия в Бразилии: число жертв продолжает расти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/365/6be/5c53656bee7b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/365/6be/5c53656bee7b8.jpg Другие страны Число погибших на данный момент составляет 110 человек, личности 71 из них установлены

Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 110 человек. Об этом сообщил в четверг подполковник Флавиу Годинью, представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс.

"Число погибших на данный момент составляет 110 человек, личности 71 из них установлены", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал в прямом эфире телеканал "Глобу".

Не менее 108 человек лишились своих домов. В настоящий момент спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Однако представители гражданской обороны предупредили, что шансы найти выживших практически отсутствуют.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в минувшую пятницу в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale ("Вале"), которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил в четверг президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

Ранее сообщалось о 99 жертвах ЧП. Годинью добавил, что еще 238 человек числятся пропавшими без вести.

Как мы уже сообщали, 25 января в муниципалитете Брумадинью разрушилась дамба, сдерживающая воду с отходами металлургической промышленности.

В воскресенье бразильская горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.

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Тег Бразилия, жертвы, плотина, дамба, прорыв

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Источник:

ТАСС

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