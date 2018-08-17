Трагедия в Индии: количество погибших растет

Сегодня, 18:31

Метеорологи сообщают, что в ближайшие два дня ситуация вряд ли наладится: согласно их прогнозам ожидаются сильные ливни


164 человека погибли во время наводнений в южных штатах Индии. Правительство уточняет: часть жертв погибли в результате оползня в результате мощных ливней. Стихия также лишила жилья более двухсот тысяч человек. Сейчас спасатели пытаются вывезти их из затопленных территорий в безопасное место.

Напомним, аэропорт в городе Кочи, расположенный недалеко от реки Перияр, объявил о приостановке всех полетов до 26 августа из-за затопления. Рейсы перенаправляются в соседние воздушные гавани.

Метеорологи сообщают, что в ближайшие два дня ситуация вряд ли наладится: согласно их прогнозам ожидаются сильные ливни.

Ранее сообщалось, что в Индии с начала сезона дождей погибли уже как минимум 774 человека. Причиной тому послужили мощные муссонные ливни, наводнения, обрушения крыш домов, сели и оползни.

Нынешним летом от наводнений страдают различные страны Азии. Ранее сообщалось, что не менее девяти человек стали их жертвами во Вьетнаме.

Минувшей зимой удар стихии пришлось также вытерпеть Индонезии.
видео, Индия, наводнение
Источник:

"Сегодня"

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