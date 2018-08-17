Трагедия в Индии: количество погибших растет

Метеорологи сообщают, что в ближайшие два дня ситуация вряд ли наладится: согласно их прогнозам ожидаются сильные ливни

164 человека погибли во время наводнений в южных штатах Индии. Правительство уточняет: часть жертв погибли в результате оползня в результате мощных ливней. Стихия также лишила жилья более двухсот тысяч человек. Сейчас спасатели пытаются вывезти их из затопленных территорий в безопасное место.

Напомним, аэропорт в городе Кочи, расположенный недалеко от реки Перияр, объявил о приостановке всех полетов до 26 августа из-за затопления. Рейсы перенаправляются в соседние воздушные гавани.

Метеорологи сообщают, что в ближайшие два дня ситуация вряд ли наладится: согласно их прогнозам ожидаются сильные ливни.

Ранее сообщалось, что в Индии с начала сезона дождей погибли уже как минимум 774 человека. Причиной тому послужили мощные муссонные ливни, наводнения, обрушения крыш домов, сели и оползни.

Нынешним летом от наводнений страдают различные страны Азии. Ранее сообщалось, что не менее девяти человек стали их жертвами во Вьетнаме.

Минувшей зимой удар стихии пришлось также вытерпеть Индонезии.