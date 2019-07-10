Трамп анонсировал серьезное усиление санкций против Ирана

На прошлой неделе стало известно, что Иран превысил лимит запасов обогащенного урана

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил о введении уже в ближайшее время серьезных санкций против Ирана.

Об этом глава Белого дома написал на официальной Тwitter-странице в среду.

"Иран уже давно занимался скрытым "обогащением" (урана – ред.), тотально нарушив соглашение объемом в $150 млрд, разработанную Джоном Керри и администрацией Обамы...Санкции вскоре будут усилены существенно!", - заявил американский президент.

Ранее об усилении давления на Тегеран предупреждал и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, это станет ответом Вашингтона на решение Ирана начать обогащение урана выше уровня в 3,67%, оговоренного СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий).

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

СМИ также писали, что иранские военные за несколько часов до инцидента 13 июня в Оманском заливе засекли американский беспилотник над водами, где произошла предполагаемая атака на танкеры, и совершили попытку сбить его зенитной ракетой.

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