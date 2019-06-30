Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Трамп и Ким Чен Ын встретятся на границе двух Корей

30 июня, 07:50

Встреча пройдет в рамках усилий по установлению мира на Корейском полуострове

Ким Чен Ын и Дональд Трамп
Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: AFP

В демилитаризованной зоне на границе двух Корей сегодня встретятся и пожмут друг другу руки президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на совместной пресс-конференции с Трампом в Сеуле.

"Впервые в истории лидеры США и Северной Кореи будут стоять лицом к лицу в пограничном пункте Пханмунджом и пожмут друг другу руки", - рассказал он.

Эта встреча пройдет в рамках усилий по установлению мира на Корейском полуострове.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне по завершении саммита G20. 

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом. 

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.


Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Корея, встреча, Трамп, Южная Корея, Ким Чен Ын, Северная Корея, граница с Украиной

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп и Ким Чен Ын встретятся на границе двух Корей". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп снова предложил Ким Чен Ыну встретиться после G20

Вчера, 03:55

Президент США Дональд Трамп предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне по завершении саммита G20

Трамп настроен на третью встречу с Ким Чен Ыном

26 июня, 00:02

Трамп считает, что очень хорошо ладит с северокорейским лидером

Трамп раскрыл содержание письма от Ким Чен Ына

25 июня, 01:40

Глава Белого дома поблагодарил северокорейского лидера за письмо, назвав послание "очень хорошим и очень теплым"

Письмо Трампа Ким Чен Ыну поможет возобновить переговоры с КНДР — Госдеп

24 июня, 03:12

По его мнению, обе стороны сейчас "находятся в лучшем положении"

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

Открылась страшная правда о семье убийцы Даши Лукьяненко

Уничтожение российского снайпера под Донецком попало на видео

Народный синоптик дал прогноз погоды на июль

В Украине изменились требования к супермаркетам и магазинам

После родов наложниц обычно ссылают: невесту Тимати предупредили

"Пассажиры крестятся, машины вокруг тонут": у аэропорта Москвы ЧП

Снимки со свадьбы российского певца Лазарева удивили фататов

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами

8-ми украинским морякам в РФ предъявлено окончательное обвинение

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Вчера, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

28 июня, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Курс валют: долго ли еще будет укрепляться гривня

27 июня, 09:04

Эксперты говорят, что нынешний год может быть не похож на предыдущие

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Эксперты рассказали, как охладить квартиру без кондиционера

Как понять, что в организме не хватает магния
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь