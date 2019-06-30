Трамп и Ким Чен Ын встретятся на границе двух Корей

Встреча пройдет в рамках усилий по установлению мира на Корейском полуострове

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: AFP

В демилитаризованной зоне на границе двух Корей сегодня встретятся и пожмут друг другу руки президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на совместной пресс-конференции с Трампом в Сеуле.

"Впервые в истории лидеры США и Северной Кореи будут стоять лицом к лицу в пограничном пункте Пханмунджом и пожмут друг другу руки", - рассказал он.

Эта встреча пройдет в рамках усилий по установлению мира на Корейском полуострове.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне по завершении саммита G20.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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