Трамп может спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке – Эрдоган

Сегодня, 11:57

По словам турецкого президента, на Ближнем Востоке уже идет подогреваемая США гонка вооружений

Реджеп Эрдоган. Фото: AFP
Реджеп Эрдоган. Фото: AFP

Решение США выйти из ядерной сделки с Ираном подрывает мирный процесс на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

"Прямо сейчас данный подход подвергает мир опасности", – сказал он. Турецкий лидер подчеркнул, что "последовательность должна быть главным принципом в отношениях между государствами, особенно если мы говорим о международных соглашениях". Он также отметил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) "должен быть сохранен".

"Президент (Барак) Обама сделал конструктивный шаг навстречу Ирану. По моему мнению, это был шаг навстречу миру. Мы обеспокоены (решением Дональда Трампа). Мы не одобряем сделанный шаг. Это было неправильным решением", – добавил он.

Эрдоган обратил внимание на то, что США отправили в Сирию большое количество оружия.

По его словам, на Ближнем Востоке уже идет "подогреваемая США" гонка вооружений. "У них 20 военных баз в регионе, что означает, что США пренебрегают повышенной чувствительностью в регионе", - указал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД – сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше ее полностью выполнять, а президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства.
Иран, США, Трамп, эрдоган

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