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Трамп обещает новые санкции против Ирана

22 июня, 20:23

Президент США сказал, что ограничительных мер может быть "намного больше"

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger.

США введут дополнительные санкции против Ирана, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Мы введем дополнительные санкции против Ирана", – сказал он журналистам в Вашингтоне, отметив, что иногда подобные меры принимаются медленно, а иногда - быстро.

Поясняя, к каким именно санкциям следует готовиться Ирану, он сказал, что ограничительных мер может быть "намного больше".

Также президент заверил, что военные варианты решения иранской проблемы по-прежнему рассматриваются. "Так будет, пока проблема останется актуальной", – сказал Трамп.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


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Тег Иран, США, Трамп, санкции

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