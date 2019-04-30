Трамп передал в Сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп передал в понедельник в Сенат Конгресса США протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом говорится в распространенном Белым домом письме главы государства, адресованном сенаторам.

"Настоящим я передаю на предмет совета и согласия на ратификацию Сенатом протокола к Североатлантическому договору о присоединении Республики Северная Македония. Протокол был подписан в Брюсселе 6 февраля 2019 года Соединенными Штатами и другими участниками Североатлантического договора", — указывается в письме американского лидера.

Напомним, 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. Следующий шаг на десятилетнем пути страны в Североатлантический альянс – ратификация протокола парламентами уже находящихся в составе альянса государств, после чего он поступит для ратификации в парламент Македонии. Как ожидается, этот процесс завершится уже в этом году, после чего на декабрьском саммите НАТО в Лондоне, на котором блок отметит свое 70-летие, страна официально станет его 30-м членом.

Как известно, для этого Македонии пришлось внести поправки в конституцию и сменить свое название с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония".

Как мы уже писали, это стало возможным после заключения так называемого Преспанского соглашения с Грецией, которая выступала против вступления страны в НАТО из-за региона Македония, который входит в Грецию.

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