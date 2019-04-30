Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Трамп передал в Сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

30 апреля, 04:03

6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп передал в понедельник в Сенат Конгресса США протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом говорится в распространенном Белым домом письме главы государства, адресованном сенаторам.

"Настоящим я передаю на предмет совета и согласия на ратификацию Сенатом протокола к Североатлантическому договору о присоединении Республики Северная Македония. Протокол был подписан в Брюсселе 6 февраля 2019 года Соединенными Штатами и другими участниками Североатлантического договора", — указывается в письме американского лидера.

Напомним, 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. Следующий шаг на десятилетнем пути страны в Североатлантический альянс – ратификация протокола парламентами уже находящихся в составе альянса государств, после чего он поступит для ратификации в парламент Македонии. Как ожидается, этот процесс завершится уже в этом году, после чего на декабрьском саммите НАТО в Лондоне, на котором блок отметит свое 70-летие, страна официально станет его 30-м членом.

Как известно, для этого Македонии пришлось внести поправки в конституцию и сменить свое название с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония".

Как мы уже писали, это стало возможным после заключения так называемого Преспанского соглашения с Грецией, которая выступала против вступления страны в НАТО из-за региона Македония, который входит в Грецию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Македония, НАТО, Трамп, сенат, Северная Македония

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп передал в Сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кабмин поддержал безвиз с еще одной европейской страной

24 апреля, 15:45

Правительство утвердило проект соглашения с Северной Македонией об условиях взаимных поездок граждан

В Северной Македонии стартовали президентские выборы

21 апреля, 09:06

По всей стране уже открылись 3480 участков

Помпео: Госдеп передал для ратификации в Конгресс протокол о приеме Северной Македонии в НАТО

4 апреля, 04:13

Северная Македония может стать 30-й страной НАТО

НАТО готово к расширению – Столтенберг

3 апреля, 19:54

Северная Македония скоро станет 30-м членом Альянса

Президент Северной Македонии устроил демарш из-за переименования страны

28 марта, 12:46

Второй и последний пятилетний срок президента Гьорге Иванова заканчивается 12 мая

МИД Македонии уведомил стран – участниц ООН о смене государственного названия

15 февраля, 01:10

Правительство республики стало первым государственным учреждением, изменившим название официального сайта с указанием нового наименования

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Тимошенко требует сформировать новое правительство

Ученые нашли доказательства того, что Вселенная — это голограмма

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Неочевидные вещи, которые нравятся мужчинам в женщинах

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

В команде Зеленского ответили на поздравление Януковича

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Вчера, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Вчера, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

28 апреля, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Российское гражданство для жителей ОРДЛО: зачем Путину провокация с паспортами

27 апреля, 07:52

Кремль, принимая решение о "паспортизации" оккупированных территорий, преследовал несколько целей

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек