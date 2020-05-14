Трамп посоветовал Афганистану научиться выполнять полицейские функции самостоятельно

"По сути мы там занимаемся не боевыми операциями, а выполняем скорее функции полиции", - сказал он

Американские военные, которые несколько месяцев назад подписали мирное соглашение с "Талибаном", не могут всегда выполнять, по сути, полицейские функции в Афганистане, а афганцы должны научиться обеспечивать безопасность самостоятельно.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"По сути мы там занимаемся не боевыми операциями, а выполняем скорее функции полиции", – сказал он.

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Трамп пояснил, что афганские власти должны научиться выполнять полицейские функции самостоятельно.

В последние недели в Афганистане участились нападения боевиков из движения "Талибан" на афганских военных и полицейских. Это происходит на фоне предпринимаемых в стране ограничительных мер по борьбе против коронавируса COVID-19.

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Ранее сообщалось, что в Афганистане произошли два теракта, жертвами которых в совокупности стали больше трех десятков человек.

Сперва утром 12 мая неизвестные напали на роддом на западе столицы страны Кабула – сперва у входа в учреждение прогремел взрыв, а затем вооруженные люди проникли внутрь и открыли стрельбу.

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Больница находится в ведении афганского отделения организации "Врачи без границ" и рассчитана на 100 мест. Часть медиков смогла покинуть помещение перед началом атаки, но остальные оказались заблокированными внутри.

Видео: Reuters

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