Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,69
29,03
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Трамп посоветовал Афганистану научиться выполнять полицейские функции самостоятельно

14 мая, 03:59

Елена Кузьмич

"По сути мы там занимаемся не боевыми операциями, а выполняем скорее функции полиции", - сказал он

Американские военные, которые несколько месяцев назад подписали мирное соглашение с "Талибаном", не могут всегда выполнять, по сути, полицейские функции в Афганистане, а афганцы должны научиться обеспечивать безопасность самостоятельно.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"По сути мы там занимаемся не боевыми операциями, а выполняем скорее функции полиции", – сказал он.

Реклама

Трамп пояснил, что афганские власти должны научиться выполнять полицейские функции самостоятельно.

В последние недели в Афганистане участились нападения боевиков из движения "Талибан" на афганских военных и полицейских. Это происходит на фоне предпринимаемых в стране ограничительных мер по борьбе против коронавируса COVID-19.

В тренде
Социальная дистанция на пляже: будут ли итальянцы отдыхать в отдельных кабинках

Ранее сообщалось, что в Афганистане произошли два теракта, жертвами которых в совокупности стали больше трех десятков человек.

Сперва утром 12 мая неизвестные напали на роддом на западе столицы страны Кабула – сперва у входа в учреждение прогремел взрыв, а затем вооруженные люди проникли внутрь и открыли стрельбу.

Реклама

Больница находится в ведении афганского отделения организации "Врачи без границ" и рассчитана на 100 мест. Часть медиков смогла покинуть помещение перед началом атаки, но остальные оказались заблокированными внутри.

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Афганистан США талибан теракты Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 13 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 13 маяЕвросоюз
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировал
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировалПолитика
Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)
Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)Другие страны
Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за Саакашвили
Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за СаакашвилиПолитика
В Индии лекарство от коронавируса убило собственного
В Индии лекарство от коронавируса убило собственного "создателя"Другие страны
Украина хочет частично ограничить безвиз с Беларусью
Украина хочет частично ограничить безвиз с БеларусьюУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...