Трамп прибыл на границу двух Корей и ожидает встречи с Ким Чен Ыном

Американский президент рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Президент США Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону на границе двух Корей, где запланирована короткая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает японское общественное телевидение.

Американского президента сопровождает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Трамп уже успел посетить наблюдательный пункт в демилитаризованной зоне на границе двух Корей и осмотрел оттуда позиции КНДР. Представитель американского военного командования, указывая на северокорейскую территорию, дал американскому президенту разъяснения. Мун Чжэ Ину ту же информацию изложил южнокорейский военный. Кроме того, Трампа сопровождала его дочь Иванка.

Отметим, что перед вылетом Трамп заявил, что эта встреча покажет перспективы проведения нового полноформатного саммита с Ким Чен Ыном.

"Это просто шаг. Возможно, важный шаг. Возможно — нет. Тем не менее сегодня мы делаем шаг. И, вероятно, это шаг в верном направлении. Есть хорошее предчувствие, так что это (развитие событий – ред.) может быть весьма хорошим", – заявил он.











"Что же касается еще одной встречи… Думаю, давайте поглядим, что произойдет сегодня, прежде чем начинать думать об этом. Эта (встреча – ред.) может быть чрезвычайно важной", – добавил американский президент.

Ранее мы сообщали, что в демилитаризованной зоне на границе двух Корей сегодня встретятся и пожмут друг другу руки президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Эта встреча пройдет в рамках усилий по установлению мира на Корейском полуострове.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

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