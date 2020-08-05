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Трамп: в США считают, что в Бейруте взорвалась бомба

5 августа, 02:16

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Трамп подтвердил мнение американских генералов

Американские генералы считают, что в ливанской столице взорвалась бомба, и речь идет об атаке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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Отвечая на вопрос, уверен ли он, что в Бейруте произошла атака, а не своего рода инцидент, американский лидер отметил: "Исходя из взрыва, похоже на то. Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов. Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да".

По словам президента, в Пентагоне считают, что "это был не какой-то производственный взрыв". "Генералы лучше меня знают", — добавил глава государства. Перед этим Трамп заявил, что речь идет о "чудовищной атаке", и США предлагают властям Ливана свою помощь.

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Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. По последним данным, в результате взрыва погибли 78 человек, 4 тыс. пострадали.

Между тем, столица Ливана Бейрут объявлена районом стихийного бедствия после мощного взрыва в морском порту. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Высшего Совета обороны Ливана.

Видео: Reuters
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Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан США взрыв бомба бейрут

Источник: ТАСС

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