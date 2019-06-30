Трамп встретился с Ким Чен Ыном: что известно

Короткие переговоры прошли в приграничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе

























Президент США Дональд Трамп, лидер КНДР Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции.

После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Лидеры стран коротко пообщались в воскресенье на южнокорейской стороне в приграничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе. Ким Чен Ын перешел границу после того, как Трамп ненадолго ступил на территорию КНДР.

Во время встречи с Ким Чен Ыном Трамп заявил, что пересечение демаркационной линии и посещение территории КНДР стало для него огромной честью. Затем на южнокорейской стороне между лидерами США и КНДР начались переговоры.

"Пересечение этой границы — огромная честь. Достигается большой прогресс. Завязывается большая дружба", – заявил хозяин Белого дома.

Ким Чен Ын, в свою очередь, сказал, что узнал о желании Трампа встретиться из Twitter, и был очень удивлен.

"Многие считают, что мы согласовали встречу с президентом Трампом во время обмена письмами, однако я очень удивился, когда прочитал вчера утром запись в Twitter, — сказал Ким Чен Ын.

Также северокорейский лидер выразил надежду, что КНДР и США преодолеют все проблемы прошлого и откроют новую страницу в отношениях.

"Я хочу вместе с президентом Трампом добиться превосходящих любые ожидания результатов", — подчеркнул Ким Чен Ын.

Ранее мы сообщали, что в демилитаризованной зоне на границе двух Корей сегодня запланирована встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

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