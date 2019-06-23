Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
Удар должен был стать ответом на сбитый Ираном американский беспилотник
Президент США Дональд Трамп не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в субботу в "Твиттере".
"Я никогда не отзывал (приказ о нанесении) удара по Ирану, как неправильно сообщается (в СМИ), я только не дал ему ходу на данном этапе!" — написал президент.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео в своем заявлении опроверг данные, часть из которых была опубликована рядом СМИ со ссылкой на собственные источники. В частности, он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп не направлял через Оман послание руководству Ирана о планируемом американском ударе.
Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.
Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.
О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:
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