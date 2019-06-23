Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану

23 июня, 04:05

Удар должен был стать ответом на сбитый Ираном американский беспилотник

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в субботу в "Твиттере".

"Я никогда не отзывал (приказ о нанесении) удара по Ирану, как неправильно сообщается (в СМИ), я только не дал ему ходу на данном этапе!" — написал президент.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео в своем заявлении опроверг данные, часть из которых была опубликована рядом СМИ со ссылкой на собственные источники. В частности, он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп не направлял через Оман послание руководству Ирана о планируемом американском ударе.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Иран, США, Трамп, удар

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Санкции против Ирана будут усиливаться, пока он не согласится на переговоры — Помпео

Сегодня, 02:51

Он в очередной раз обвинил иранские власти в дезинформации

Тегеран обещает "исторический ответ" в случае удара США

Вчера, 22:47

В Иране заявили, что военная ошибка со стороны врага, особенно со стороны США и их региональных союзников, будет равна поджогу пороховой бочки

Трамп обещает новые санкции против Ирана

Вчера, 20:23

Президент США сказал, что ограничительных мер может быть "намного больше"

Трамп отменил удар по Ирану после совета ведущего телеканала — СМИ

Вчера, 06:45

Правда, телеведущий был не единственным человеком, взывавшим к рассудку президента США

В Госдепе опровергли информацию об отправке руководству Ирана послания от Трампа

Вчера, 06:12

Трамп якобы потребовал от Ирана начать переговоры с США в отведенный Вашингтоном срок

Помпео снова обвинил Иран в финансировании терроризма

Вчера, 05:18

Если Тегеран не ратифицирует конвенцию против транснациональной организованной преступности и не прекратит финансирование террористов, США введет дополнительные меры

Зинченко отдыхает с Владой Седан

Александр ГВОЗДИК: «Не моя вина, что бой с Нгумбу завершился так»

Экс-тренер Шахтера: «Фонсека использовал плоды нашей работы»

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

Горячие забеги девушек во время футбольных матчей

Телеведущий “1+1” Иванов поругался со священником

Украинские банки ужесточили правила выдачи наличных

Комик и друг Зеленского Сивохо идет в депутаты, - СМИ

Как же хорош Тайсон Фьюри! Реванш с Уайлдером физически необходим

Велосипедистка дня: блондинка из Швейцарии Патриция Маротта

В городе небывалая скидка на самые известные ароматы мира

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

"Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым

Вчера, 07:51

Почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы? Беседа с главой украинской делегации

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

21 июня, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

20 июня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Как мужчины убивают своих жен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь