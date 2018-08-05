Трамп заявил о вмешательстве России и Китая во внутренние дела США

Сегодня, 16:17

По мнению президента попытки вмешательства будут продолжаться

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Россия, Китай и, возможно, Северная Корея, вмешивались во внутренние дела США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в американском штате Огайо.

По мнению Трампа, попытки вмешательства во внутренние дела США будут усиливаться из-за того, что страна "возвращает свое богатство".

"Мы должны положить конец вмешательствам и остановить тех, кто атакует нас", – добавил он.

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия продолжает предпринимать попытки оказать влияние на американское общество в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в 2018 году, однако она не является единственной страной, заинтересованной в этом.

Как известно, 31 июля в Facebook сообщили, что удалили из этой соцсети, а также из Instagram, 32 страницы и аккаунта с признаками "скоординированного неаутентичного поведения", которые были связаны с подготовкой протестов в Вашингтоне.

Кроме того, после по возвращении в США после встречи с Владимиром Путиным Трамп заявил, что на самом деле соглашается с выводами американских спецслужб о возможном вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года.
Россия, Китай, США, Трамп, вмешательство, северная корея
Источник:

УНИАН

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