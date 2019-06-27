Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Трамп знает о причинах приобретения Турцией С-400 у России – Эрдоган

27 июня, 20:41

Эрдоган вновь напомнил о возможности прибытия Трампа с визитом в Турцию в июле этого года

Фото: AFP

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп знаком с причинами, по которым Анкара приняла решение закупить у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом он заявил в опубликованном в четверг в преддверии саммита G20 в Осаке интервью японской газете "Никкей".

Эрдоган вновь напомнил о возможности прибытия Трампа с визитом в Турцию в июле этого года и отметил, что хозяин Белого дома прекрасно осведомлен о причинах, лежащих в основе турецкого решения закупить российские С-400.

"Господин Трамп знает об обеспокоенности Турции (в связи с закупкой у России С-400 — прим. Ред.), знает, зачем нам нужна эта система и каким образом мы пришли к пониманию [необходимости российских С-400]", — указал турецкий лидер.

Он, как в свою очередь пишет турецкая газета "Хюрриет", также пригрозил Соединенным Штатам обратиться в международные инстанции в случае отказа Вашингтона выполнять условия соглашения, по которому он должен поставить Анкаре истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

"Мы уже заплатили им [США] 1,25 млрд долларов за участие в проекте F-35, — заявил президент Турции. — Если они совершат такой неправильный шаг (Вашингтон откажется поставлять Анкаре истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 — прим. Ред.), то мы обратимся в Международный арбитражный суд с целью вернуть уже потраченные деньги".

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года.

Как сообщалось, в ответ на планы Турции закупить у России зенитные ракетные системы С-400 США могут ввести против Анкары санкции.

Мы уже писали о том, что госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

Также ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, Турция, Трамп, Эрдоган, с-400, ракетные системы, президент Турции

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп знает о причинах приобретения Турцией С-400 у России – Эрдоган". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иран пытается договориться с Россией и Китаем о смягчении санкций США

23 июня, 17:37

Тегеран намерен снизить финансовые потери от действий американцев

США порекомендовали Индии отказаться от покупки российских С-400

21 июня, 23:59

США в последнее время стремятся активизировать сотрудничество с Индией в военной сфере

США думают, как наказать Турцию за покупку С-400 у России

19 июня, 09:44

Вашингтон может ввести санкции против Анкары

Эрдоган рассказал, когда начнутся поставки С-400

16 июня, 11:23

По словам Эрдогана, Россия выдала кредит Турции под процентами, которых не существует на международном рынке

Всего две пары по знаку Зодиака могут быть самыми счастливыми

В Днепре в частный дом заползла длинная змея

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака

Люди, которые любят вкус кофе и пива лгут сами себе

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Сегодня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

Вчера, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

6 деталей, помогающие понять, что перед вами одинокая женщина

3 мелочи, которыми женщина влюбляет в себя мужчину до безумства

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь