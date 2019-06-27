Трамп знает о причинах приобретения Турцией С-400 у России – Эрдоган

Эрдоган вновь напомнил о возможности прибытия Трампа с визитом в Турцию в июле этого года

Фото: AFP

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп знаком с причинами, по которым Анкара приняла решение закупить у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом он заявил в опубликованном в четверг в преддверии саммита G20 в Осаке интервью японской газете "Никкей".

Эрдоган вновь напомнил о возможности прибытия Трампа с визитом в Турцию в июле этого года и отметил, что хозяин Белого дома прекрасно осведомлен о причинах, лежащих в основе турецкого решения закупить российские С-400.

"Господин Трамп знает об обеспокоенности Турции (в связи с закупкой у России С-400 — прим. Ред.), знает, зачем нам нужна эта система и каким образом мы пришли к пониманию [необходимости российских С-400]", — указал турецкий лидер.

Он, как в свою очередь пишет турецкая газета "Хюрриет", также пригрозил Соединенным Штатам обратиться в международные инстанции в случае отказа Вашингтона выполнять условия соглашения, по которому он должен поставить Анкаре истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

"Мы уже заплатили им [США] 1,25 млрд долларов за участие в проекте F-35, — заявил президент Турции. — Если они совершат такой неправильный шаг (Вашингтон откажется поставлять Анкаре истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 — прим. Ред.), то мы обратимся в Международный арбитражный суд с целью вернуть уже потраченные деньги".

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года.

Как сообщалось, в ответ на планы Турции закупить у России зенитные ракетные системы С-400 США могут ввести против Анкары санкции.

Мы уже писали о том, что госдепартамент США пригрозил Анкаре "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

Также ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем С-400.

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