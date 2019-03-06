Третий человек в истории сумел излечиться от ВИЧ

Медики подтвердили революционную методику, благодаря которой еще два человека тоже избавились от вируса

Фото: Flickr

Третий человек в истории сумел излечиться от ВИЧ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fdc/2ae/5c7fdc2ae9d56.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fdc/2ae/5c7fdc2ae9d56.jpg 2019-03-06T16:46:00+02:00 Другие страны Медики подтвердили революционную методику, благодаря которой еще два человека тоже избавились от вируса

Ученые из Нидерландов сообщили о третьем человеке в истории, который, вероятно, сумел избавиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Как пишет издание New Scientist, речь идет о группе исследователей под руководством доктора Аннемари Венсинг из Утрехтского университета, которые провели операцию по пересадке костного мозга, после чего так называемый "дюссельдорфский пациент" излечился.

Подопытный еще три месяца назад прекратил принимать антиретровирусные препараты, но жизнеспособные вирионы ВИЧ у него не появились до сих пор.

Исследователи провели аналогичную операцию и нескольким другим пациентам. Сейчас они наблюдают за их состоянием.

Таким образом, группа под руководством Венсинг подтвердила опыт своих коллег. Речь идет о процедуре, которую ранее провели двум другим вылечившимся от вируса пациентах – им пересадили костный мозг от донора с мутацией в гене CCR5, которая обеспечивает ее носителю устойчивость к заражению вирусом иммунодефицита.

Напомним, что о первом таком успешном опыте стало известно в 2002 году, а буквально неделю назад доктор Равиндра Гупта из Великобритании сообщил, что получил аналогичные результаты.

Также сообщалось, что в Украине появилось новое лекарство для ВИЧ-инфицированных. Препарат более эффективен и менее токсичен, чем тот, который сегодня доступен в Украине.

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