Третья ночь протестов: как начинались и чем закончились противостояния в Беларуси

Очевидцы указывают, что в эту ночь силовики действовали особенно решительно

Беларусь пережила третью ночь протестов. В крупных городах республики снова было горячо, происходили стычки ОМОНа и протестующих, которые закончились лишь к утру. О самых важных событиях ночи читайте в хронологии протеста:

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4:30 Протесты пошли на спад ближе к 4 утра. Появилась информация о том, что ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска. С улиц снято оцепление, восстановлено движение транспорта по основным магистралям города.

3:50 В Гродно бронемобиль силовиков въехал в легковушку. В авто была семья из трех человек, пострадал ребенок. В городе произошел жестокий разгон протеста. 10 человек, спасаясь, вбежали в магазин, но их догнал ОМОН и задержал. Сообщают, что среди задержанных есть беременная женщина.

1:40 Ближе к двум ночи силовики оттесняют протестующих из центра. Протестные акции перемещаются в спальные районы Минска. Весь центр столицы Беларуси блокирован ОМОНом, внутренними войсками и другими силовиками. Из-за блокирования центра люди выходят на протесты в Малиновке на юго-западе города, в Уречье на северо-востоке и в Серебрянке на юге. Туда же перебрасывают усиленные подразделения силовиков.

Появляется информация о том, что ОМОН использует светошумовые гранаты и резиновые пули для подавления протеста. Протестующие возводят баррикады. Очевидцы указывают, что действия силовиков этой ночью более решительные и жесткие. Под удар попадают и случайные прохожие. Особое внимание к тем, кто носит белую ленту – символ протеста.

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Сообщают о жестоком обращении силовиков с представителями прессы.

01:30 В Беларуси решили изымать автомобили протестующих, которые используются для блокировки транспорта. Автомобиль, в случае использования его для блокировки транспорта, считается "орудием преступления" и может изыматься как вещдок. Протестующим за использование транспорта во время протестов грозит до трех лет лишения свободы, а если такие действия повлекут тяжкие последствия – до десяти лет.

01:10 В МИД Нидерландов осудили насилие против протестующих в Беларуси. В сообщении, распространенном в Twitter ведомства, говорится, что Нидерланды призывают руководство страны "вступить в диалог с гражданским обществом".

00:30 После полуночи появляются сообщения о применении светошумовых гранат в Уречье на северо-востоке Минска. Там, как сообщают, проходит акция, в которой принимают участие около 500 человек, в основном молодежь. Полиция провела задержания после того, как на пересечении просп. Пушкина и ул. Пономаренко протестующие попытались построить баррикаду.

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11 августа:

23:49 Ближе к полуночи силовики пытаются оттеснить протестующих от центра Минска. В районе Каменной Горки сообщают о выстрелах и светошумовых гранатах. Местные жители называют происходящее "грандиозным сражением на Каменной Горке".

23:20 Стало известно о первых задержаниях. Оппозиционные телеграм-каналы Беларуси сообщают, что на окраине Минска милиция избила байкеров и отобрала у них ключи от мотоциклов. Вскоре в Сети опубликовали видео, как силовики выстрелили в мужчину, который гулял с собакой. Пострадавший не был участником протеста.

23:00 Представительница объединенного штаба, белорусская оппозиционерка Мария Колесникова призвала власти страны прекратить насилие. Она выразила сочувствие пострадавшим и призвала сосредоточиться на взаимопомощи. По ее словам, люди никуда не исчезнут, о происходящем не забудут. Колесникова предположила, что властям Беларуси трудно признать, что протесты не организуют из-за рубежа, а они являются проявлением стремления белорусов к переменам.

21:30 Несогласные с результатом выборов вышли на протест ближе к ночи 11 августа. Одновременно с протестами стали наблюдаться перебои с интернетом, на улице начали задерживать людей. Очевидцы указывают, что силовики устраивают досмотры на улицах, прочесывают дворы.

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