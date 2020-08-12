Третья протестная ночь в Беларуси подошла к концу: как сегодня окончились демонстрации

Части ОМОН, внутренних войск и других силовиков Беларуси покинули улицы Минска. Они были введены для того, чтобы взять под контроль центр города, где продолжаются массовые протесты несогласных с результатами воскресных президентских выборов, победу на которых, согласно предварительным данным, одержал действующий президент Александр Лукашенко.

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Об этом пишет ТАСС.

С улиц снято оцепление, восстановлено движение транспорта по основным магистралям.

Из-за блокирования силовиками центра города все акции протеста переместились в спальные кварталы. Серьезные столкновения произошли в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и Серебрянке на юге. Практически сразу туда были переброшены усиленные наряды милиции, которые для разгона людей пустили в ходе практически весь арсенал спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули. В некоторых местах протестующие пытались возводить баррикады.

По свидетельству очевидцев, действия силовиков носили заметно более решительный и жесткий характер по сравнению с тем, что можно было наблюдать еще накануне. Под силовые действия попали многие из тех, кто просто оказался на улице. Силовики обыскивали дворы и подъезды домов, останавливали проезжающие мимо машины и задерживали тех из пассажиров, у кого на руке заметят белый браслет, который в эти дни стал символом протеста.

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Также жестко силовики обходились и с представителями прессы. Были отмечены случаи применения по отношения к ним силы, несмотря на наличие аккредитации, уничтожения фото- и видеотехники.

В городе по-прежнему не работает мобильный интернет. Но сотовая связь остается доступной.

Видео: Reuters

Ранее сообщалось, что в Беларуси автомобиль силовиков протаранил легковушку, пострадавший ребенок истекал кровью.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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