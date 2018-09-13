Три человека, которые сбили мир с толку на этой неделе

Пока в Лас-Вегасе шел "денежный дождь", Виктория Бекхэм фотографировалась в бумажном пакете, а житель Америки решил оригинально сделал предложение своей любимой

Пока в Лас-Вегасе на футбольном матче с неба сыпались деньги, Виктория Бекхэм фотографировалась в бумажном пакете, а житель Америки решил оригинально сделал предложение своей любимой. Журналисты "Сегодня" разбирались, кто на этой неделе удивил мир.

Очень необычную акцию устроил один из футбольных клубов Лас-Вегасе – в перерыве между таймами над полем завис вертолет, из которого посыпались купюры номиналом от 2 до 100 долларов. И хотя "денежный дождь" продлился не более двух минут, зрители успели не только собрать купюры, но и подраться за них. В целом болельщикам подарили 5 тыс долларов.

В честь 10-летия собственного бренда женских сумок британский дизайнер и певица Виктория Бекхэм удивила всех оригинальной рекламной фотосессией. На снимках одетая в бежевый купальник Виктория буквально выпадает из надетой ей на голову огромной бумажной сумки, а также лежит внутри пакета, раскинув ноги. Впоследствии эти снимки украсят футболки от ее бренда.

Американец Бретт Стидхам заставил изрядно понервничать свою возлюбленную. Парень подговорил судей, клерков и охрану, чтобы его доставили в тюремной форме и наручниках в зал суда, где его девушка Тиффани Элисон работает инспектором по вопросам условно-досрочного освобождения. Сперва Тиффани не узнала любимого, но когда он встал на одно колено и достал кольцо, то долго не колебалась и сказала ему "да".

Напомним, что на этой неделе семейство Бекхэм попало на обложку Vogue.

Также мы сообщали, что после необычного предложения руки и сердца девушка блогера Тайлера Шульца ушла к его брату.

Кроме того, "денежный дождь" прошел несколько лет назад и в Киеве, где из окон отеля "Казацкий" неизвестные высыпали на головы жителей города купюры номиналом 1 и 2 грн.